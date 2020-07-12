По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в Украине зафиксировано 678 новых случаев коронавируса. Всего в стране 53 521 лабораторно подтвержденный случай, выздоровели с начала эпидемии почти половина пациентов - 26 118 человек, еще 1 383 украинца умерли. Больше всего зараженных во Львовской области, там количество заражений перевалило за 7 000.

Всего в стране проведено 796 680 тестирований методом ПЦР.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Телеграм-канале.

Ситуация по областям на 12 июля выглядит так:



Волынская область - 3042 случая;



Днепропетровская область - 1144 случая;



Донецкая область - 759 случаев;



Житомирская область - 1532 случая;



Закарпатская область - 3909 случаев;



Запорожская область - 621 случай;



Ивано-Франковская область - 3029 случаев;



Кировоградская область - 673 случая;



Киев - 6182 случая;



Киевская область - 3026 случаев;



Львовская область - 7003 случая;



Луганская область - 93 случая;



Николаевская область - 481 случай;



Одесская область - 2174 случая;



Полтавская область - 331 случай;



Ровенская область - 4598 случаев;



Сумская область - 340 случаев;



Тернопольская область - 2231 случай;



Харьковская область - 2649 случаев;



Херсонская область - 204 случая;



Хмельницкая область - 908 случаев;



Черновицкая область - 5140 случаев;



Черкасская область - 748 случаев;



Черниговская область - 607 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 12 июля 2020 в Центр поступило 785 сообщений о подозрении на болезнь. Всего с начала 2020 года поступило 101 434 сообщения о подозрении на Covid-19.

Ранее мы писали, что в мире антирекорд по коронавирусу. Только в США за сутки заразились 72 тысячи человек.

Также "Страна" рассказывала, что на Одесском заводе крабовых палочек зарегистрировали вспышку коронавируса.