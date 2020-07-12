Данные на 12 июля. Минздрав показал новую статистику заражений Covid-19 по регионам
По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в Украине зафиксировано 678 новых случаев коронавируса. Всего в стране 53 521 лабораторно подтвержденный случай, выздоровели с начала эпидемии почти половина пациентов - 26 118 человек, еще 1 383 украинца умерли. Больше всего зараженных во Львовской области, там количество заражений перевалило за 7 000.
Всего в стране проведено 796 680 тестирований методом ПЦР.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в Телеграм-канале.
Ситуация по областям на 12 июля выглядит так:
Волынская область - 3042 случая;
Днепропетровская область - 1144 случая;
Донецкая область - 759 случаев;
Житомирская область - 1532 случая;
Закарпатская область - 3909 случаев;
Запорожская область - 621 случай;
Ивано-Франковская область - 3029 случаев;
Кировоградская область - 673 случая;
Киев - 6182 случая;
Киевская область - 3026 случаев;
Львовская область - 7003 случая;
Луганская область - 93 случая;
Николаевская область - 481 случай;
Одесская область - 2174 случая;
Полтавская область - 331 случай;
Ровенская область - 4598 случаев;
Сумская область - 340 случаев;
Тернопольская область - 2231 случай;
Харьковская область - 2649 случаев;
Херсонская область - 204 случая;
Хмельницкая область - 908 случаев;
Черновицкая область - 5140 случаев;
Черкасская область - 748 случаев;
Черниговская область - 607 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 12 июля 2020 в Центр поступило 785 сообщений о подозрении на болезнь. Всего с начала 2020 года поступило 101 434 сообщения о подозрении на Covid-19.
Ранее мы писали, что в мире антирекорд по коронавирусу. Только в США за сутки заразились 72 тысячи человек.
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