Президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно заявил о победе страны над коронавирусом, признался, что очень любит Беларусь. На празднике "Александрия собирает друзей" он заявил, что его сердце принадлежит стране и белорусам.

Об этом пишет беларусское информационное агентство БелТА.

"Рай для каждого человека там, где находится его сердце", - начал выступление Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси живет мудрый и сильный народ, который за всю свою историю пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени.

"Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам", - резюмировал президент.

Ранее "Страна" писала, что Лукашенко сказал, что украинцы с россиянами завидуют белорусам и сообщил о "голодных бунтах" в США.

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