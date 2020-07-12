В субботу вечером, 11 июля, в Дарницком районе Киева произошло возгорание на свалке, пожар охватил площадь около 250 кв. м. На место инцидента были направлены две единицы спасательной техники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

"11 июля в 20:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого в Дарницком районе. В 22:00 пожар был локализован на площади 250 кв.м, а в 00:07 12 июля - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, спасатели рассказали о главной проблеме при тушении пожара.

"Основная сложность тушения пожара заключалась в том, что мусор был свален в яму, и в некоторых местах его наслоения достигали 10 м. Огонь удалось потушить быстро, а очаги тления, которые были снизу, приходилось тщательно заливать водой. Кроме того, быстрой ликвидации пожара препятствовало отсутствие на этой территории водоснабжения, поэтому спасателям приходилось прокладывать дополнительные рукавные линии и проводить забор воды из ближайшего озера", - уточнили спасатели.

ЧП обошлось без пострадавших или погибших. Сейчас выясняются причины возгорания.

В Киеве спасатели тушили свалку. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, что вечером, 1 июля, в Витовском районе Николаевской области, тоже вспыхнул пожар на мусорной свалке.

Также "Страна" писала, что в апреле во Львовской области горела городская свалка мусора возле Новояворовска. Тогда огонь охватил около 2,5 гектаров.