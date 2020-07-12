Во вторник, 14 июля, в Польше начнутся масштабные военные учения, главной целью которой является проверка способности армии Соединенных Штатов Америки быстро реагировать и разворачивать свои силы в любой точке мира.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Польши.

Так, учения будут проходить чуть больше месяца, и закончатся они 23 августа. За это время будут переброшены войска через Атлантику в рамках союзнической помощи европейским странам.

Сами учения будут проходить на польском полигоне в Дравско-Поморске и предусматривают углубление сотрудничества между Польшей и Соединенными Штатами.

С американской стороны в учениях примут участие около 500 солдат, а с польской - две механизированные бригады.

Напомним, Вооруженные силы Украины занимаются повышением боевых возможностей в направлении аннексированного Крыма. По словам командующего ООС Сергея Наева, это делается из-за возможного вторжения России.

Также "Страна" писала, что сегодня, 12 июля, в Польше начался второй тур выборов президента. За главный пост борются действующий президент Анджей Дуда и мэр Вашавы Рафал Тшасковский.