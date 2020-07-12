Во Львовской области водитель ВАЗ-2121 сбил пешехода, слетел в реку и умер
В Червонограде Львовской области водитель сбил пешехода и слетел с моста в реку после инцидента. Водитель почувствовал себя плохо за рулем, что и привело к дорожно-транспортному происшествию.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
В пятницу, 11 июля в 14:20 автомобиль "ВАЗ-2121" ехал по улице Львовской в Червонограде. У водителя, жителя Червонограда 1951 года рождения, ухудшилось состояние здоровья. Он не справился с управлением и автомобиль выехал за пределы проезжей части на правую обочину, наехал на пешехода, жителя Червонограда 1972 года рождения, который вел велосипед.
После этого автомобиль съехал с моста в реку Солокия.
В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия, а пассажир, житель Червонограда 1950 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Червоноградской ЦГБ с закрытой черепно-мозговой травмой
Пешеход в ДТП получил телесные повреждения в виде политравмы и черепно-мозговой травмы и также был госпитализирован в реанимацию.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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