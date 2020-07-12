В субботу, 11 июля, в столице Сербии Белграде состоялась масштабная антиправительственная акция протеста, которая вылилась в массовую драку. Полиции пришлось задержать 71 митингующего.

Об этом говорится в материале AP.

Так, по словам директора полиции Владимира Ребича, сотни праворадикальных демонстрантов пытались штурмом взять здание парламента в центре Белграда, параллельно устроив уличные беспорядки.

Игнорируя запрет на массовые мероприятия, митингующие бросали бутылки, камни и файера в полицейских, которые охраняли здание парламента. В результате этого 14 правоохранителей получили ранения.

После этого против радикалов был использован слезоточивый газ. Пострадала также часть журналистов, которые освещали событие.

Среди задержанных, как утверждают местные СМИ, был бывший член парламента и один из лидеров радикальных протестующих, пророссийский крайне правый политик Срджан Ного. Кроме того, в участок были доставлены иностранные граждане.

Президент страны Александр Вучич выступил с заявлением, что беспорядки были организованы иностранными спецслужбами.

Напомним, после того, как власти Сербии ввели комендантский час в стране из-за очередной вспышки коронавируса, в Белграде начались массовые беспорядки.