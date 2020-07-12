В Украине ожидаются дожди с грозами. Фото: pixabay

Часть Украины в воскресенье, 12 июля, накроют дожди. В западные области придет долгожданная прохлада, а остальные регионы будут "жариться" при +30 градусов. Самым теплым традиционно станет юг страны. 

Об этом говорят данные Укргидрометцентра

Так, во всех западных регионах сегодня ожидаются дожди с грозами. В Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Черновцах, Ивано-Франковске будет прохладнее всего от 0 до +14 в Ровно и до +19 в Ужгороде и Черновцах. Ночью на западе страны будет от +12 до +16 градусов. 

Хмельницкий и Житомир тоже зальет, но там будет намного теплее - от +18 до +24 градусов днем и до +18 ночью. 

Дожди с грозами пройдут и в Виннице с Киевом. Здесь ожидается +25...+29 градусов тепла днем и до +18 ночью. Чернигов, Черкассы, Полтава и Кропивницкий из "дождливых регионов" будут самыми жаркими - там ожидается до +32 днем и до +18 ночью. 

В Сумах, Харькове, Луганске, Донецке и Запорожье ожидается сухая, малооблачная и жаркая погода. Там установится +28...+34 днем, ночью столбик термометра дойдет до +19. 

Одесса, Херсон, Николаев и Крым тоже будут жаркими. Там ожидается от +28 до +34 днем и до +22 ночью. 

Карта погоды в Украине на 12 июля

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