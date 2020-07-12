В Украине за сутки подтвердились 678 случаев заражения коронавирусом. Фото: Страна

По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 678 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 53 521 с начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, за сутки от болезни умерли 11 человек, а общий показатель смертности с начала эпидемии увеличился до 1 383 граждан. 

Всего с начала эпидемии выздоровело 25 661 гражданин Украины. За сутки этот показатель увеличился на 457 граждан. Лидерами по количеству зараженных стала Львовская область, где подтвердился 121 случай заражения, а также Ровенская область - тут 78 новых случаев коронавируса.

В Украине за сутки коронавирусом заразились 678 граждан. Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, в Украине по данным на утро субботы, 11 июля, уже 52 843 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки обнаружили 800 зараженных. Из них 125 зараженных приходится на Киев.

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