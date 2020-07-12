Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в защитной маске. Он посетил Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида недалеко от Вашингтона и удивил прессу своим видом. Маска президента тканевая, темно-синяя, в ее левой нижней части нанесена золотая президентская печать.

Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, это замечательно - носить маску. Я никогда не был против масок, но верю, что для них есть свое время и место... Я думаю, уместно надевать маску, когда вы находитесь в госпитале, особенно в этой конкретной ситуации, когда вы разговариваете со множеством солдат, людьми, некоторые из которых только что с операционного стола", - заявил он.

Ранее президент отказывался носить маску на публике, не принуждая к этому других. По его словам, маска - личный выбор каждого человека. Однако он заявлял журналистам, что во время посещения госпиталя будет в маске.

Ранее "Страна" писала, что США являются лидером по количеству зараженных коронавирусом. Только за одни сутки болезнь выявили у 72 тысяч человек. По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в США 3,33 миллиона зараженных.