Сегодня, 12 июля, в Польше стартовал второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют нынешний президент Анджей Дуда и представитель оппозиционной партии "Гражданская коалиция", мэр Варшавы - Рафал Тшасковский.

Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Польши.

Во втором туре президентских выборов смогут принять участие 29,9 млн человек, имеющих право голоса, из них 519 500 будут голосовать за границей.

Граждане Польши смогут отдать голоса на 27,2 тысячах избирательных участков, которые будут работать как в стране, так и за границей. В Польше они открылись в 07.00 (08:00 по Киеву) и закроются в 21:00 (22:00 по Киеву).

Ожидается, что окончательные результаты второго тура станут известны во вторник в 23:00 по местному времени.

Данные большинства опросов перед вторым туром указывают на то, что шансы Дуды и Тшасковского примерно равны.

Напомним, что в воскресенье, 28 июня, в Польше стартовали очередные президентские выборы. Лидером первого тура президентских выборов стал действующий президент Польши Анджей Дуда, он заручился поддержкой 8,45 млн (43,5%) избирателей. За Тшасковского отдали голоса 5,9 млн (30,46%) человек.

Ранее "Страна" рассказывала, как голосовали в Польше во время коронавируса и почему у президента Дуды возникли проблемы.