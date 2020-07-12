В Иране выдали официальный отчет, как сбивали лайнер МАУ
В Иране, где отказались от переговоров с Украиной о компенсации за сбитый лайнер МАУ, выдали отчет о трагедии. В частности заявлено, что комплекс противовоздушной обороны, который сбил украинский самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, незадолго до катастрофы переместили.
Власти Ирана изменили уровень боеготовности из-за конфликта с США и предупредили гражданские самолеты, что те могут вылетать только после разрешения военных.
Это следует из дополненного доклада Организации гражданской авиации Ирана, посвященного расследованию трагедии и опубликованном на сайте организации.
Вот основные положения отчета Тегерана о катастрофе:
- Военные знали о вылете лайнера МАУ и дали на него разрешение,
- Комплекс ПВО, сбивший самолет, был незадолго до этого перемещен, но не перенастроен.
- Это привело к ошибке при определении направления полета гражданского судна в то время, когда Иран ожидал ответа США после ударов по их базам в Ираке,
- Связи между координационным центром ПВО и комплексом, сбившим самолет, не было. Оператор сам определил самолет как "вражескую цель" и без разрешения на удар запустил по нему две ракеты.
Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.
Мы рассказывали, что Украина готова к международным судам с Ираном из-за сбитого лайнера.