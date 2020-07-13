В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины. За последние сутки заразилось еще 612 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 2 122 (1 553 выздоровели)

Волынская область - 3 071 (1 618 выздоровели)

Днепропетровская область - 1 144 (1 033 выздоровели)

Донецкая область - 759 (249 выздоровели)

Житомирская область - 1 542 (1 129 выздоровели)

Закарпатская область - 3 988 (1 265 выздоровели)

Запорожская область - 622 (518 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 3 071 (1 229 выздоровели)

Киев - 6 238 (2 108 выздоровели)

Киевская область - 3 068 (1 838 выздоровели)

Кировоградская область - 674 (585 выздоровели)

Луганская область - 93 (73 выздоровели)

Львовская область - 7 107 (1 113 выздоровели)

Николаевская область - 482 (369 выздоровели)

Одесская область - 2 208 (988 выздоровели)

Полтавская область - 334 (297 выздоровели)

Ровенская область - 4 697 (2 773 выздоровели)

Сумская область - 341 (295 выздоровели)

Тернопольская область - 2 260 (1 415 выздоровели)

Харьковская область - 2 677 (1 445 выздоровели)

Херсонская область - 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая область - 908 (756 выздоровели)

Черкасская область - 754 (594 выздоровели)

Черновицкая область - 5 161 (2 792 выздоровели)

Черниговская область - 608 (282 выздоровели).

"Подтверждено 54 133 случая COVID-19, из них 26 503 выздоровели, 1 398 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 612 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 13.07 составляет 26 232. Сейчас госпитализированы 38 08 человек, из них 81 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 277 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 437 пациентов", - указано в сообщении.

За сутки исследовано 6 976 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 803 657 образцов и методом ИФА 353 717 образцов.

Напомним, в Китае женщина, у которой не было ни единого симптома на подозрение Covid-19, за одну 60-секундную поездку в лифте заразила 71 человека. До этого она была за границей.

Как сообщала "Страна", сразу 11 сотрудников львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения заболели коронавирусом. Шестерых из них госпитализировали, еще пятеро находятся на самоизоляции.