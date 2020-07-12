Основатель компаний SpaceX и Tesla, изобретатель Илон Маск занял седьмое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Маск подвинул в рейтинге инвестора Уоррена Баффета с его 69,2 миллиардами долларов после того, как тот отдал акции компании Berkshire Hathaway на сумму около трех миллиардов на благотворительность. На положение в списке повлияло также и то, что акции Tesla подорожали на 10,8%, что принесло Маску около шести миллиардов долларов.

На первом месте традиционно остался основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 189 миллиардов долларов. Второе место занял основатель Microsoft Билл Гейтс со 116 миллиардами долларов. Тройку замкнул глава Facebook Марк Цукерберг, у которого насчитывается 93 миллиарда долларов.

Далее следует глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с 92,6 миллиардами, на пятом месте - бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер, у которого 76,8 миллиардов. И шестое место занял сооснователь Google Ларри Пейдж. Известно, что сейчас он располагает 72,2 миллиардами долларов.

Напомним, американская компания Илона Маска SpaceX приняла решение в четвертый раз перенести запуск новой партии из 57 спутников для глобальной сети интернета Starlink.

Как сообщала "Страна", популярный американский рэпер Канье Уэст, который засобирался в президенты и хочет превратить США в вымышленную страну Ваканду, может лишиться поддержки Илона Маска.