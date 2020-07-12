Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что потребовал от дочери артиста не вмешиваться в юридическое разбирательство по делу о смертельном ДТП с участием ее отца.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Подъём".

"Она кто в уголовном деле? На публику работать не надо, не надо себя хорошей выставлять. Я ей советую, чтоб занималась своим делом", - сказал он.

По его словам, Анна Мария Ефремова, которая назвала Пашаева некомпетентным, а его заявления бредом, работает на публику. Также он высказался о требованиях стороны пострадавших.

"То, что они просят, этого не будет. Очень грязная игра идёт с их стороны. Это безобразие. Я за 20 лет такого не видел. Это битва идёт: собак, кошек, соседей — всю деревню хотят, чтоб признали потерпевшими, чтоб деньги вышибать с Ефремова. Если это нормальная семья, то между собой договорились бы, одного человека признали бы потерпевшим и сколько получили, поделили бы между собой. А они каждый бьётся со своим адвокатом, чтоб его признали потерпевшим", - добавил адвокат.

Напомним, семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не требовала от актера 40 миллионов рублей через суд в качестве компенсации.

Как сообщала "Страна", старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП, совершенном пьяным актером Михаилом Ефремовым, согласился принять денежную компенсацию от артиста.