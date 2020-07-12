В сети появилось видео нескольких учеников киевской школы №90, которые после прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) говорили обидные вещи о крымских татарах.

Соответствующие ролики (которые были оперативно удалены - Ред.) опубликовал на своей странице в Facebook Гирей Баталов.

Одна из выпускниц отвечая на вопрос другой девушки заявила, что "ненавидит ВНО". А также "ненавидит крымских татар". Об этом же сказали и некоторые другие опрошенные школьники.

Они сказали, что возмутились вопросами на ВНО по истории Крыма и крымским татарам, на которые не смогли ответить.

Представители школы вскоре опубликовали свои извинения

"Просим прощения у всего крымско-татарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, которые содержатся в опубликованном видео нашей выпускницы", - указано в сообщении.

А глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, сообщил, что несколько школьников на видео записали новые ролики с извинениями. Исходя из этого и официального извинения школы, Чубаров заявил, что конфликт может быть исчерпан.

"Случился очень неприятный инцидент - несколько выпускников киевской городской школы №90 после сдачи внешнего независимого тестирования по истории записали на видео крайне оскорбительные для крымских татар высказывания и выложили их для всеобщего обозрения. Более того, один из участников видеосюжета дерзко заявил, что "Крым - это Россия", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром, который посетил Украину с рабочим визитом. Они обсудили строительство квартир для крымских татар, экономическое сотрудничество и взаимодействие в военной сфере.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом, касающимся аннексии Крыма. По нему может быть введена уголовная ответственность для "публичных лиц в парламенте", которые поддерживают оккупацию полуострова Россией.

Также "Страна" писала, что жители оккупированного Донбасса и Крыма смогут поступать в украинские вузы без сертификата ВНО. Предусматривающий такую норму закон сегодня был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.