Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что журналистов The New York Times, которые получили Пулитцеровскую премию нужно лишить престижной награды якобы за "фейки о сговоре с Россией" .

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Джону, среди прочего, следовало бы получить Пулитцера за разоблачение России, России, России как фейковых новостей. Он был прав. "Журналисты", которые их получили, были неправы. Заберите обратно Пулитцеровские награды, которые стали насмешкой", - написал он в ответ на пост поддерживающего Трампа журналиста Джона Соломона о выпуске новой книги.

Напомним, американская газета The New York Times стала лауреатом Пулитцеровской премии в номинации "Освещение международных тем" за "серию захватывающих материалов, раскрывающих хищническое поведение режима Владимира Путина".

"Работа над публикациями потребовала значительного риска", говорится в обосновании вручения престижной награды. В числе удостоенных награды так же статьи об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, об участии России в конфликтах в Ливии и Центрально-Африканской Республике, а также о бомбардировках российской авиацией больниц в Сирии. The New York Times не впервые получает эту награду за тексты о России.

Как сообщала "Страна", Трамп сообщил, что в телефонном разговоре с Путиным заявил о подходящем времени для сотрудничества между двумя странами. Также он заявил, что "фейковое расследование" по России очень мешало сотрудничеству Вашингтона и Москвы.