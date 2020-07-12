Авиакомпания Windrose перенесла рейс "Борисполь - Пула" на 7 часов из-за новых правил въезда в Хорватию, которые начали действовать в ночь на 11 июля.

Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Сразу же после получения информации о решении правительства Хорватии о необходимости обязательного ПЦР-тестирования на Covid-19 для пассажиров въезжающих в Хорватию, авиакомпания обратилась за соответствующей помощью в посольство Украины в Хорватии", - говорится в сообщении.

Так, вылет, изначально намеченный на 14:00, был перенесен на 21:00, субботы 11 июля. Обратно в аэропорт "Борисполь" самолет должен вернуться уже в 02:40.

"Пассажиры данного рейса могут пройти ПЦР-тест в действующей круглосуточной лаборатории в МА "Борисполь" на 48-й стойке терминала D. В данном случае лаборатория гарантировала предоставление результата в течение 6 часов. В рабочем порядке - в течение 24 часов. Стоимость составляет 2 100 грн", - добавили в авиакомпании.

Напомним, теперь украинцы, которые въезжают в Хорватию должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Но можно обойтись без нее, если после въезда показывать негативный результат теста на коронавирус, сделанный накануне.

Ранее мы разбирались в том, почему хорватские власти решили изменить правила въезда в страну для украинцев.