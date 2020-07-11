Плановое снижение было проведено перед запусками двух космических кораблей. Фото: Роскосмос

Высота Международной космической станции (МКС) понизилась на 900 метров в результате плановой коррекции. 

Об этом в субботу, 11 июля, информирует пресс-служба "Роскосмоса".

"Двигатели корабля Прогресс МС-14 были включены в 22:15 (по Киеву - Ред.) на 262 секунды, в результате МКС получила импульс в 0,51 м/с. После проведения маневра средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 900 метров", - говорится в сообщении.

По словам представителей "Роскосмоса", коррекция высоты была проведена для подготовки рабочей орбиты "перед запусками и стыковкой грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17". Минимальная высота орбиты составит 417,7 км, а максимальная - 436,8 км.

В Роскосмосе отчитались о снижении высоты МКС почти на километр. Скриншот: Роскосмос в Твиттер

Напомним, недавно в атмосфере МКС было выявлено повышенное содержание испарений бензола. Тогда в "Роскосмосе" заверили, что жизни космонавтов ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что в прошлом году российский спутник "Космос-2422", запущенный в почти 14 лет назад, сошел с орбиты и сгорел.

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