Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили показал свое свежее фото с очень постаревшим Виктором Ющенко, третьим президентом Украины. Также экс-президент Грузии рассказал, что бывший гарант крестил его сына Николая.

Об этом Михаил Саакашвили сообщил в своем Facebook.

"У меня в гостях в хатынке мой старый друг и кум, который крестил моего сына Николая", - указано в сообщении.

Напомним, после скандальных высказываний Михаила Саакашвили о нелигитимном грузинском правительстве МИД Грузии вызвал посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова. Грузинская сторона выразила обеспокоенность в связи с последними заявлениями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес грузинских властей.

Как сообщала "Страна", Михаил Саакашвили обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) судебную реформу в Украине. Встреча состоялась в резиденции посла Италии в Украине.