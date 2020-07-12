В Мариуполе водитель на "Mercedes" сбил двух девушек-полицейских, которые в тот момент изымали контрафактные сигареты.

Об этом информирует местное издание MRPL.city.

Сообщается, что в пятницу вечером, 10 июля, примерно в 20:00 патрульные остановили "Газель" с 53 тысячами пачек сигарет. Усомнившись в их законном происхождении полицейские вызвали оперативников.

Пересчет сигарет продолжался всю ночь и около 05:00 в припаркованный рядом "Cherry" въехал "Mercedes", водитель которого во время движения отвлекся на мобильный телефон. После этого нарушитель сбил двух девушек-криминалисток, которые изымали контрафактную продукцию.

По словам очевидца происшествия, одна из потерпевших от удара подлетела и упала на коробки с сигаретами. Девушек госпитализировали с травмами.

"Сведения по факту совершенного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Видео: YouTube/ MRPL.city

Напомним, недавно в Одессе пьяный водитель на BMW с матерным словом на лобовом стекле сбил полицейского. После этого хулиган проехал с правоохранителем на капоте больше ста метров.

Ранее мы писали, что под Николаевом после наезда грузовика погиб сотрудник отделения прокуратуры области. Вероятный виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако полицейским удалось его задержать.