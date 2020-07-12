Американская компания Илона Маска SpaceX приняла решение в четвертый раз перенести запуск новой партии из 57 спутников для глобальной сети интернета Starlink.

Об этом сообщает официальный аккаунт SpaceX в Twitter.

"Отложили сегодняшний запуск десятой миссии Starlink, чтобы создать больше времени для проверок. Команда работает, чтобы определить следующую возможность запуска. Новая дата будет объявлена после подтверждения готовности на полигоне", - указано в сообщении.

Причиной отмены запуска стали неблагоприятные погодные условия в районе полигона на мысе Канаверал в штате Флорида. По предварительной информации, запуск могут провести 12 или 13 июля.

Напомним, накануне американская компания Илона Маска по сооружению и запуску ракет SpaceX решила в третий раз перенести запуск новой партии спутников Starlink для глобального покрытия планеты интернетом.

Как сообщала "Страна", в компании SpaceX перенесли на 25 июня запуск очередной партии из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети спутников Starlink. Такое решение принято из-за непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал.

Также "Страна" писала, что SpaceX запустила уже восьмую партию из 60 спутников Starlink, которые постепенно формируют вокруг Земли систему всемирного спутникового интернета.