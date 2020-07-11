Октябрьский районный суд в Полтаве избрал меру пресечения трем подозреваемым, которые накануне взорвали машину "Укрпошты" с целью ограбления.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

"Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", - указано в сообщении.

Еще одному подозреваемому меру пресечения должны избрать до конца суток 11 июля.

Суд взял под стражу подозреваемых в подрыве авто "Укрпочты". Видео: YouTube / Нацполиция Полтавской области

Напомним, правоохранители нашли деньги, которые были украдены злоумышленниками в Полтавской области в результате подрыва автомобиля "Укрпошты". В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника "Укрпошты", который прихватили с собой вооруженные разбойники. Все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных Законом, будут возвращены "Укрпоште" и будут доставлены адресатам.

Как сообщала "Страна", 10 июля неизвестный вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение в Киеве. Он выстрелил из пистолета в потолок, забрал из кассы более пяти тысяч гривен и скрылся с места преступления.