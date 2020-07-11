Американский десантник Эндрю Кристиан Маркесано, который получил от сослуживцев прозвище "Капитан Америка", покончил с собой на глазах у своей жены после возвращения из Афганистана. Суициду предшествовал разговор с бывшим командиром.

Об этом в субботу, 11 июля, информирует телеканал Fox News.

Сообщается, что старший сержант воздушно-десантных войск США, которому на момент смерти было 34 года, шесть раз направлялся в спецкомандировки в Афганистан, а также часто бывал и в других горячих точках. По словам сослуживцев Эндрю, он не смог оправиться после Афганистана.

В результате самоубийства, без отца остались трое маленьких детей. По данным телеканала, Маркесано за успешную службу был награжден зеленым беретом и медалью "Серебрянная звезда".

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