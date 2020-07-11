Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не требовала от актера 40 миллионов рублей через суд в качестве компенсации.

Об этом адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский заявил в эфире шоу "Соловьев Live", как передает Интерфакс.

"Сегодня появилась информация, я не могу понять, почему и откуда она взялась, что потерпевшие требуют 40 млн рублей. Значит - это ложь, выдумка полная. Гражданские иски будут поданы только на суде. Не знаю, откуда пришла эта выдумка, но она появилась на свет Божий и ее надо, конечно, дезавуировать", - заявил он.

По его словам, потерпевшие еще даже не подавали гражданских исков.

Напомним, старший сын погибшего в ДТП, совершенном пьяным актером Михаилом Ефремовым, Сергея Захарова согласился принять денежную компенсацию от виновника аварии. Старший сын погибшего (от первого брака), Виталий Захаров, признан потерпевшим. По словам адвоката, гражданские иски от потерпевших уже готовы и суд обязательно состоится.

Как сообщала "Страна", адвокаты заслуженного артиста России Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, больше не будут предлагать денежную компенсацию членам семьи погибшего в происшествии курьера Сергея Захарова.