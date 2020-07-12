Сегодня в Бережанском районе Тернопольской области на пруду утонули двое подростков. Они отдыхали у водоема без родителей.

Подробности трагедии в субботу, 11 июля, сообщили в местной полиции.

По словам правоохранителей, происшествие случилось около 18:30 на пруду между селами Мечищев и Ольховец. Именно там отдыхала группа из пяти подростков.

В какой-то момент двое ребят 16-ти и 15-ти лет решили искупаться, однако выбраться самостоятельно из воды они не смогли. Одного из подростков спасатели вытащили уже мертвым, другой скончался в реанимации.

По данному факту полиция завела уголовное дело по ч. 1 с. 115 УК с пометкой "несчастный случай".

"Полицейские призывают родителей следить за своими детьми, не отпускать их купаться на водоемы без сопровождения взрослых. Сделайте ударение на строгом соблюдении правил безопасности во время плавания", - добавили представители стражей порядка.

Напомним, недавно полицейские спасли двух киевлян, которые оказались в водах Днепра в самом центре столицы и не могли сами выбраться на сушу.

Как мы сообщали ранее, в Северодонецке Луганской области в озере Чистое утонул мужчина и его малолетний сын.