Малюська показал, как он весь в белом плывет на работу по зелени. Фото
Министр юстиции Денис Малюська в очередной раз опубликовал красочные фотографии из своей жизни. Сегодня чиновник предстал перед своими подписчиками в белом костюме на фоне зеленой поляны.
Фотографии министр опубликовал в своем Facebook в субботу, 11 июля.
Глава украинского Минюста поделился фотографиями, на котором он в эффектных затемненных очках и белоснежном костюме то плывет, то мечтательно лежит посреди зеленой поляны.
"Мечтая о работе", - подписал свои фото Малюська.
В комментариях некоторые пользователи социальной сети порадовались за министра.
"Нормально его прет житуха. Курит что-то хорошое", - написал один из пользователей Facebook.
"Выходные для отдыха! Не мечтайте о работе, у Вас ее и так достаточно!" - считает подписчица Малюськи.
Напомним, что недавно Малюська рассказал о своем видении судьбы Лукьяновского следственного изолятора, где в ближайшем будущем планируется открыть вип-камеры для женщин. Глава ведомства хотел бы переселить его обитателей за город, а в историческом здании СИЗО открыть отель, стилизованный под тюрьму.
Ранее мы писали, что Малюська обратился к подписчикам своей страницы в Facebook с просьбой помочь ему с выбором костюма. Один из них розового цвета, а второй - зеленого. По его словам, жена даст добро на приобретение первого лишь при 2000 лайков-"сердечек".