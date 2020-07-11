Министр юстиции Денис Малюська в очередной раз опубликовал красочные фотографии из своей жизни. Сегодня чиновник предстал перед своими подписчиками в белом костюме на фоне зеленой поляны.

Фотографии министр опубликовал в своем Facebook в субботу, 11 июля.

Глава украинского Минюста поделился фотографиями, на котором он в эффектных затемненных очках и белоснежном костюме то плывет, то мечтательно лежит посреди зеленой поляны.

"Мечтая о работе", - подписал свои фото Малюська.

В комментариях некоторые пользователи социальной сети порадовались за министра.

"Нормально его прет житуха. Курит что-то хорошое", - написал один из пользователей Facebook.

"Выходные для отдыха! Не мечтайте о работе, у Вас ее и так достаточно!" - считает подписчица Малюськи.

Напомним, что недавно Малюська рассказал о своем видении судьбы Лукьяновского следственного изолятора, где в ближайшем будущем планируется открыть вип-камеры для женщин. Глава ведомства хотел бы переселить его обитателей за город, а в историческом здании СИЗО открыть отель, стилизованный под тюрьму.

Ранее мы писали, что Малюська обратился к подписчикам своей страницы в Facebook с просьбой помочь ему с выбором костюма. Один из них розового цвета, а второй - зеленого. По его словам, жена даст добро на приобретение первого лишь при 2000 лайков-"сердечек".