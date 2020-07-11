В США произошел просто невероятный случай. Десятки людей стали свидетелями реальной жизни дикой природы. На пляже города Миртл-Бич (штат Южная Каролина - Ред.) люди с изумлением наблюдали за тем, как огромный орел поймал небольшую акулу и ушел в небо над океаном.

Соответствующее видео появилось на YouTube.

Редкий момент засняла девушка по имени Эшли Уайт. Она стояла на балконе многоэтажного отеля и сняла удивительный полет хищной птицы. Акула пыталась вырваться из лап хищника, но ей это не удалось.

Реакция сети на необычное видео не заставила себя долго ждать - некоторые комментаторы не могут поверить в подлинность видео, другие уточняют, что это был флоридский кондор, а в когтях у него "детеныш" акулы. Третьи же шутят, что причиной такой нестандартной ситуации стало либо потепление климата или же вышки 5G.

Видео: YouTube / BlobTube

Напомним, полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в водах океана у северной части региона трехметровая белая акула убила серфера.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике гнездятся около 10 пар одной из крупнейших хищных птиц Украины и Европы - орлана-белохвоста. Из-за размаха крыльев в 2,5 метра это пернатое еще называют "летающим одеялом", "летающим ковром" и "летающей дверью".