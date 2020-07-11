Нардеп от фракции "Слуга народа" и замглавы Нацсовета по вопросам телерадиовещания Никита Потураев считает, что Алексей Гончаренко из "Евросолидарности" может стать хорошим премьер-министром.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре в пятницу, 10 июля.

По мнению Потураева, нынешний министр культуры Александр Ткаченко также является хорошей кандидатурой на должность главы украинского правительства.

"Может придет такое время, может не сегодня, когда во главе украинского правительства встанет человек с другой философией. С пониманием, философским, того, что культура не является тем, на что ты тратишь. Культура может быть очень мощным локомотивом развития экономики. Может придет время когда господин Алексей Гончаренко станет премьер-министром, почему бы и нет. Или господин Александр Ткаченко, почему нет. Я считаю, что они оба достойны и у них есть видение. Хоть Алексей и работает в бюджетном комитете, но видение культуры у него есть. Может такой день наступит скорее, чем мы ожидаем", - сказал Потураев.

В свою очередь телеграм-канал "Политика Страны" пишет, что заявление нардепа не является парадоксальным, даже несмотря на то, что Гончаренко публично противостоит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Гончаренко - открытый враг Зеленского. Но на самом деле Потураев, как человек, мягко говоря, не очень глубокий, иногда просто говорит то, что сердце подсказывает. А сердцем он не с Зеленским. А совсем в другом лагере. Для него свои - это Порошенко и Ко. А президент - просто транспортное средство, на котором он заехал в Раду. И, если запахнет жареным, Потураев и такие как он тут же сбросят зеленые маски и переметнутся к "своим", - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте этого года на внеочередном заседании Верховной Рады депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко резко раскритиковал президента Владимира Зеленского и его выступление с трибуны парламента. В перерыве глава государства подошел к нардепу пообщаться и потребовал не касаться личностей.

Ранее мы писали, что Гончаренко активно выступал против снятия моратория на продажу земли, за которое выступала центральная власть.