Украинским чиновникам, судьям, топ-менеджерам и членам набсоветов государственных компаний снимут зарплатные ограничения (с начала карантина они получают не больше 47 тысяч гривен в месяц).

"Страна" уже писала, что президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание украинского парламента в понедельник, 13 июля. Помимо прочих вопросов, в повестке дня будет и законопроект №3708.

В нем, ссылаясь на сложные условия работы и угрозы коронавируса, предлагается снять запрет на рекордные зарплаты. Если его примут, ограничения прекратят действовать с 13 июля.

Стоит отметить, что получатели огромных зарплат уже давно недовольны тем, что их посадили на "голодный паек". Этим возмущались, в частности, члены наблюдательного совета "Укрзализници". Да и в набсоветах других компаний зреет бунт, особенно среди иностранцев, которых в украинских госкомпаниях привлекает разве что возможность хорошо зарабатывать.

Ну а главное - Украина фактически подписалась на щедрое содержание набсоветов в Меморандуме с МВФ. А потому восстановление прежних их "космических" зарплат по сути одно из условий Фонда по продолжению кредитования.

"Страна" разбиралась в деталях этой истории.

Вместо миллионов - "копейки"

В пояснительной записке к законопроекту №3708 указано, что ограничения по заплате (не больше 10 минималок или 47 тысяч гривен) было принято в апреле этого года в связи с эпидемией коронавируса для нескольких категорий получателей: должностных лиц бюджетных учреждений и госорганов, народных депутатов, судей, в том числе Конституционного суда, членов Высшего совета правосудия, Вышей квалификационной комиссии судей, прокурорам, работникам НБУ, и другим лицам, оплата труда которых регулируются специальными законами.

Всем перечисленным выше гражданам приходится работать "в сложных условиях пандемии, чрезмерных нагрузок и рисков", сокрушаются авторы пояснительной записки.

По наблюдательным советам госкомпаний было еще и отдельное решение Кабмина. Оно принято в конце апреля, но ограничивает выплаты задним числом (с 1 апреля) до тех же 47 тысяч гривен.

В новом законопроекте предлагается установить срок зарплатных ограничений на три месяца с начала их действия. То есть, если проект примут, они перестанут действовать с 13 июля (были приняты 13 апреля).

На урезание зарплат уже активно жалуются в госкомпаниях. Недавно член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что набсовет УЗ не получат зарплат еще с марта.

"Сейчас эти выплаты сокращены, как и во всех компаниях госсектора. Не знаю, как в других госкомпаниях, но в УЗ члены набсовета уже три месяца не получают никакого вознаграждения, - пожаловался Лещенко. - Сейчас идет конкурс на должность главы правления УЗ. Я бы хотел, чтобы до момента его окончания уже было ясно, на каких финансовых условиях мы работаем. Чтобы человек сразу понимал, на что он идут".

Понятно, что 47 тысяч гривен для набсовета УЗ - копейки. Ведь, к примеру, до ограничений (с сентября прошлого года до 30 апреля 2020 года) глава набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунер получил больше 13,8 млн гривен (то есть, по 1,5 млн гривен в месяц). Сам Лещенко с января до апреля 2020 года заработал больше 1,4 млн (по 350 тысяч в месяц).

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк подсчитала сколько дней члены набсовета "Укрзалиныци" были в Украине и поделила на это число их "получку".

Оказалось, что Шевки Аджунер получал по 51 810 грн за день работы. А еще один член набсовета Кристиан Кун - по 156 444 грн в день.

А глава Наблюдательного совета "ПриватБанка" (в прошлом эксперт-консультант МВФ) Шэрон Иски призналась, что получает $2 тысячи зарплаты в день.

Подписались на высокие зарплаты перед МВФ

Но судя по всему у Зе впечатлились не столько недовольством получателей урезанных зарплат. Дело в том, что в меморандуме с МВФ есть отдельные пункты, касающиеся набсоветов государственных банков и компаний.

К примеру, указано, что Украина обязуется придерживаться процедур заполнения вакансий в набсоветах и правлениях госбанков и предложит рыночную оплату труда с целью привлечения и мотивации высококвалифицированных украинских и международных специалистов.

То есть, тем самым наши власти гарантируют иностранцам в набсоветах зарплаты, как минимум, не ниже, чем на международном рынке труда.

Одним из структурных маяков, под которым подписалась Украина (со сроком выполнения до сентября этого года) является реформа корпоративного управления в госкомпаниях. В нем прописан новый корпоративный устав для "Нафтогаза", а также приведениям корпоративного управления на всех государственных предприятиях к корпоративным принципам ОЭСР, а они предусматривают рыночную оплату труда.

"Этот пункт Меморандума действительно мог послужить основанием для возврата больших зарплат. Хотя работа тех же набсоветов, на мой взгляд, себя не оправдала. Судя по всему, в Украине эти органы используют как инструмент в политической коррупции и оплаты за лояльность политических партий и иностранных лоббистов", — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Зарплаты для набсоветов госкомпаний должны в первую очередь корреспондироваться с зарплатными реалиями Украины, а не США или Швейцарии, например. Более того, показатели зарплат для набсоветов должны быть четко привязаны к таким количественным показателям, как чистая прибыль, рост физических объемов производства/продажи, отсутствия долгов, реализации новых инвестпроектов! В противном случае, общество снова будет ставить резонный вопрос об эффективности и целесообразности существования подобного рода советов в процессе корпоративного управления госкомпаниям в Украине", — добавил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.