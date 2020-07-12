Во Франции от полученных травм скончался водитель автобуса, который потребовал от пассажиров надеть маски на фоне карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Так, в начале месяца четыре пассажира отказались надевать медицинские маски в междугороднем автобусе. Когда водитель потребовал от них соблюдения карантинных мер, те избили его, после чего пытались укрываться от полиции у пятого фигуранта дела. Его также привлекли к ответственности за преднамеренное укрывательство преступников.

После полученных травм 59-летний мужчина несколько дней пролежал в больнице без сознания, однако после прекращения мозговой деятельности, семья решила отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.

Напомним, судебные власти Франции начнут предварительное расследование работы ушедшего в отставку премьер-министра Эдуара Филиппа в разгаре эпидемии коронавируса. Судебные власти инициировали расследование после поступления девяти жалоб на членов правительства из-за неправомерности их действий во время урегулирования кризиса в области здравоохранения, возникшего из-за эпидемии. В поданных жалобах сказано, что на пике эпидемии премьер и министры не действовали так, как должны были во время подобного рода бедствий.

Как сообщала "Страна", после отставки премьер-министра Франции президент страны Эммануэль Макрон назначил нового главу правительства. Им стал Жан Кастекс, который до этого был заместителем руководителя его администрации и нес ответственность за выход страны из карантина.