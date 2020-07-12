В Василькове Киевской области местный житель анонимно сообщил правоохранителям о минировании рынка и отделения полиции. Убедившись, что там нет следов взрывчатки, стражи порядка установили и задержали лжеминера.

Об этом в субботу, 11 июля, информирует пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что злоумышленником оказался 46-летний житель Василькова. На момент задержания полицейскими мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения. Меру пресечения для задержанного выберет суд", - сообщили в Нацполиции.

Стоит отметить, что за содеянное мужчине может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно киевские оперативники задержали в Полтаве 56-летнюю женщину, которая 18 раз "минировала" дом в столице.

А в конце июня из-за сообщения о минировании в столице закрылись три станции метро.