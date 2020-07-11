Правоохранители нашли деньги, которые были украдены злоумышленниками в Полтавской области в результате подрыва автомобиля "Укрпочты".

Об этом в субботу, 11 июля, написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.

"В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника "Укрпошты", который прихватили с собой вооруженные разбойники. Все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных Законом, будут возвращены "Укрпоште" и будут доставлены адресатам", - заявил чиновник.

По его словам, кроме четырех, уже задержанных грабителей, к преступлению причастен еще один злоумышленник - сотрудник "Укрпошты", который выполнял функцию наводчика и подстрекателя.

"Его личность установлена и у него нет шансов уйти от правосудия также, как и у его сообщников. Всем им грозят длительные сроки заключения не только за вооружение ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников "Укрпошты", - добавил Геращенко.

Напомним, что утром во вторник, 7 июля, в Полтавской области злоумышленники подорвали автомобиль "Укрпочты" и украли более 2,5 миллионов гривен. В результате два человека получили телесные повреждения. Как стало известно позднее, автомобиль вез почтовые отправления и деньги из Лубен в Лохвицу.

Ранее мы писали, что в пятницу, 10 июля, четырем задержанным по делу о дерзком ограблении сообщили о подозрении. Максимальное наказание по самой тяжкой статье, которая им инкриминируется - пожизненное заключение.