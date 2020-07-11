Правоохранители пришли на обыски в квартиру, где укрывался подозреваемый в изнасиловании и других преступлениях, а нашли кусты конопли.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

"С санкционированным обыском в квартиру жителя областного центра пришли правоохранители Тернополя. Мужчину подозревали в укрывательстве злоумышленника, причастного к изнасилованию, а также похищению и поджоге автомобиля", - указано в сообщении.

Однако во время обыска они нашли не только подозреваемого, но и целую лаундж-зону с растениями каннабиса на крыше многоэтажного здания. В полимерных банках были аккуратно высажены 12 растений, которые полицейские конфисковали.

Кроме того, правоохранители нашли пистолет с маркировкой EKOL BOTAN CAL, тип оружие определят эксперты.

Напомним, в Подольском районе столицы задержали мужчину, который гулял с ведром марихуаны в рюкзаке. Он утверждает, что такое количество растительного наркотика нужно было ему для личного употребления.

Как сообщала "Страна", в Киеве полиция разоблачила крупный интернет-магазин по продаже наркотиков, организованный двумя 23-летними украинцами. Они хранили свой товар у себя в квартире, во время обыска там нашли ЛСД, МДМА, грибы, коноплю и другие наркотики, общая стоимость которых достигает почти 10 миллионов гривен.