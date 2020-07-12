Уже второй день в дальневосточном Хабаровске идут массовые акции протеста. Местные жители вышли на улицу в поддержку губернатора области Сергея Фургала, который 9 июля был задержан и арестован по подозрению в особо тяжких преступлениях.

Фургалу инкриминируют организацию ОПГ и заказ убийств. Правда, этим летом истекает срок давности преступлений - если они и были совершены, то 15 лет назад.

Сергей Фургал давно состоит в ЛДПР Владимира Жириновского, трижды был депутатом Госдумы от этой партии. В своем регионе он пользуется большой поддержкой и называется себя "народным" губернатором. На выборах губернатора он набрал в два раза больше голосов, чем кандидат от "Единой России".

Судя по кадрам из Хабаровска, митинг в поддержку Фургала можно назвать мощным даже по столичным меркам. Местное МВД сообщает о 10-12 тысячах участниках. СМИ - о 35-40 тысячах.

Эта акция поддержки была несанкционированной. Но хабаровские силовики не задержали ни одного гражданина и вообще не препятствовали митингу. В российских СМИ распространяются сообщения, что Москва собирается направить туда Росгвардию из других регионов.

"Страна" рассказывает, что происходит в Хабаровске, почему жители вышли за своего губернатора, кто организует митинг, почему дело против чиновника достали из закромов именно сейчас и как это может повлиять на ситуацию в России.

Что происходило в Хабаровске 11 июля

В то время, пока Москва в субботу спала, в Хабаровске проходил крупный митинг. Этот регион на Дальнем Востоке, население краевого центра - 590 тысяч человек. Он граничит с Китаем.

С самого утра там стали собираться люди. На видео показан масштаб акции. Море людей растянулось на всю улицу.

Ролик с высоты многоэтажного дома, который опубликован ниже, записала местная жительница. Он сопровождается диалогом с маленьким сыном. Мальчик спрашивает, зачем вышли эти люди. Женщина отвечает: "Потому что людям хочется жить по своему выбору, а не так, как будут командовать сверху". Ребенок не унимается и интересуется, почему "бибикают машины, им разве мешают ехать?" Мама отвечает: "Они бибикают, потому что поддерживают".

С одной стороны видно, что организация у шествия есть. Впереди колонны - мужчины с двухметровым плакатом, где указывается требование отпустить Фургала. Некоторые - с такими же распечатанными плакатами - "Я/Мы Сергей Фургал".

С другой стороны, контингент протестующих не напоминает такой, который специально собирали через соцсети или по объявлению. В основном это взрослые люди, 35+. На кадрах бежит, чтобы примкнуть к шествию, бабушка в домашнем халате и мужчина с младенцем на руках. Похоже, что они увидели, что происходит из окон, тут же вышли из квартиры и присоединились.

Завершился митинг у здания правительства Хабаровского края. Площадь у здания забита под завязку. Там уже лозунги другие - не "Свободу", а "Путина в отставку" и "Путин - вор". Когда народ стали подходить вплотную к зданию, к нему подошли полицейские.

К толпе вышла пресс-секретарь Фургала. В мегафон она сказала: "Стоит дождаться, когда проснется Москва. И я думаю, что реакция на ваши слова будет незамедлительной. Ни Хабаровск, ни Дальний Восток, ни вся Россия не видели еще такого единодушия. Я не имею права, но все же я скажу, чтобы защитить каждого из вас - от арестов, задержания, очень больших штрафов. Мы просим вас уйти домой".

Но задержаний не последовало, несмотря на то, что митинг в Хабаровске нельзя было проводить. Во-первых, он не был санкционирован. Во-вторых, регион до сих пор не полностью вышел из карантина, запрещены даже одиночные пикеты.

Российские СМИ уже написали, что в регион будут направлены бойцы Росгвардии из Ростова-на-Дону и Новосибирска. Выдвинуто предположение, что местные силовики не стали задерживать митингующих (хотя, возможно, что такую отмашку им просто не дал местный шеф МВД из команды Фургала).

Завершилось все спокойно. Люди подписали петицию в поддержку Фургала и разошлись. Но сегодня, в воскресенье, на митинг люди собрались снова.

Кто организовал митинг за Фургала и чем он знаменит в Хабаровске

Сообщается, что субботний митинг в Хабаровске был самым масштабным за всю его постсоветскую историю.

Каким образом люди организовались? Даже если часть местных жителей вышли сами, то кто-то должен был хотя бы дать старт шествию.

Местное МВД в своей сводке написано, что "мероприятия были организованы командой С.И.Фургала". Но и в ЛДПР, и правительстве возглавляемого им Хабаровского края от митинга открестились.

Алексей Навальный считает ЛДПР великим злом. Несмотря на это, он выступил в поддержку Фургала, но на митинг не созывал. Когда увидел масштаб акции, то, вероятно, пожалел и решил хайпануть. Стал писать, что он вместе с Хабаровским краем.

С предположением, кто устроители, выступил телеграм-канал Readovka: "Фургал - единственный губернатор, среди отставленных или арестованных, задержание которого спровоцировало народные волнения подобного масштаба. В то же время стоит учитывать, что бенефициарами сегодняшнего митинга являются местные элиты, потерявшие от смещения Фургала куда больше, чем простые граждане".

То, что местный бизнес, связанный с губернатором, мог поддержать акции похоже на правду. Однако не стоит сбрасывать и реальную популярность губернатора в регионе.

50-летний Сергей Фургал - десятый ребенок в семье. Работал врачом в дальневосточном селе. В 90-е и нулевые зарабатывал в том числе сбором лома черных металлов (в тот же период происходили инкриминируемые ему преступления). Потом был экспертом МЧС. Трижды депутат Госдумы от ЛДПР. Мандат он сложил сам, так как в 2018 году победил на губернаторских выборах. Он набрал 69,57% против 27,97% у кандидата, которого выдвигала "Единая Россия".

При этом, как пишут российские СМИ, изначально он шел на выборы как технический кандидат, чтоб проиграть выдвиженцу от "Единой России" (ЛДПР давно считается партнером Кремля). Но в силу большого антирейтинга партии власти на Дальнем Востоке неожиданно для всех победил.

Сергей Фургал. Фото с сайта Кремля

Впрочем, заняв своей пост Фургал показал себя достаточно ярко. Он сразу сократил штат чиновников, снизил себе зарплату, не стал пользоваться охраной и ездить с мигалками. Выставил на продажу яхту, которую построил его предшественник.

Кроме того, он сформировал сильную команду, которая занималась продвижением его имиджа в СМИ и соцсетях. Что сейчас сыграло немалую роль в быстрой организации его сторонников на акции протеста.

"Фургал в отличие от многих других чиновников и губернаторов производил впечатление живого человека. Постоянно был в диалоге с народом. Реагировал на многие вещи. И люди действительно его поддерживают. Тем более, что в наших краях Москву всегда недолюбливали. И сейчас события и уголовное дело людьми воспринимается как то, что Центр решил наказать регион за выбор людей", - сказал "Стране" один из хабаровских предпринимателей, который вчера участвовал в акциях.

"Если кто еще не в курсе, на Дальнем Востоке не любят Москву, - пишет на своей странице в ФБ российский журналист Дмитрий Соколов-Митрич. - Не за косые межбюджетные отношения, как прочие регионы, а на уровне самоидентичности. И не только Москву, а вообще европейскую часть России. Особенно с той поры, как на ней выросло целое поколение, которое дальше Перми на восток не хаживало, предпочитая флоренции и барселоны. И когда на Дальнем Востоке презрительно произносят слово "Запад", то имеют в виду все, что западней Урала, а вовсе не то же самое, что в шоу Соловьева. Поэтому арестовывать губернаторов там нужно очень осторожно. Особенно всенародно избранных с результатом 69%. Особенно своих, дальневосточных, а не ставленников Запада. Особенно за преступления пятнадцатилетней давности, которые по какому-то политическому лицемерию именно сейчас вдруг стали актуальны. На Дальнем Востоке это обязательно воспримут не как торжество справедливости, а как ущемление региональной идентичности. Ведь когда уже тот, настоящий Запад, ставит нас перед фактом, что мировой гармонии ради он нам сейчас немножко поможет свергнуть Путина, мы ведь тоже его, Запад, нах... посылаем. Потому что это наш сукин сын, у вас там своих полный Манхэттен. Ну, вот и "дальневосточная цивилизация" умеет за себя постоять".

Почему дело против губернатора Фургала активизировали сейчас

Если опустить детали дела Фургала, суть такова. В 2004 и 2005 году он был среди совладельцев компании, занимающейся сбором и поставками черного лома. Завязался конфликт - бандитские разборки. В результате были убиты два человека. В их заказе и контроле ОПГ и обвиняют сейчас губернатора.

В российских СМИ популярно мнение, что "папка" на Фургала лежала у Кремля долгие годы. Якобы Москва даже смирилась, что он обошел ставленника из центра. Но в 2019 году в Хабаровске состоялись местные выборы. На них ЛДПР одержала оглушительную победу и получила в местном парламенте 56,12% мест. Вторые были коммунисты - с 17,24% мандатов. Партии власти осталось лишь 12,51%. То есть Фургал и Ко полностью контролировал регион.

В дополнение к этому в ноябре прошлого года на семинаре, который АП якобы устраивала для вице-губернаторов по внутренней политике, выяснилось, что в Хабаровском крае рейтинг Владимира Путина оказался самым низким среди всех регионов (48% согласно закрытому опросу Фонда "Общественное мнение").

За поправки к Конституции, голосование по которым прошло 1 июля этого года, Хабаровский край по показателям тоже пасет задних - "за" 62,28% жителей, "против" - 36,64% (все, что ниже общероссийских 77,92% "за", считается неудовлетворительным результатом, - Ред.).

С учетом того, что уже в следующем году запланированы выборы в Госдуму, то можно было ожидать, что и на них "Единая Россия" с треском провалится.

Не исключено, что именно и предрешило судьбу Фургала.

Кроме того, эксперты не исключают, что сыграла роль и желание Москвы показать, что вертикаль власти в стране по-прежнему сильна.

"Есть ощущение, что центр ослабел в ходе борьбы с коронавирусом и нужны символические жесты, которые бы показали, что федеральный центр "огого", и за чей-то счет надо самоутвердиться", - говорит в комментарии газете "Ведомости" политолог Александр Кынев.

Источники российских СМИ сообщают, что в прошлом году Москва предлагала Фургалу уйти по собственному, но тот якобы отказался. Этот факт не подтвержден. Однако известно, что в 2019 году у губернатора начались обыски. Ну, и недавний арест для него совсем не был неожиданностью.

Отдельно следует отметить и поведение ЛДПР, в которую входит Фургал и которую возглавляет Владимир Жириновский.

В день задержания соратника Жириновский выступил с громкими заявлением. Он сказал, что "у Фургала требовали возить в Москву коробки с деньгами". Пригрозил, что вся фракция ЛДПР в Госдуме сложит мандаты, уволятся и остальные губернаторы от партии. Пообещал вывести всех своих депутатов под СИЗО Лефортово, где сидит Фургал. Для российской внутренней политики все это было бы резонансными событиями. Пока угрозы Жириновского так и остались словами.

А вчера ЛДПР официально опровергла свою причастность к организации митинга в Хабаровске.

На момент подготовки материала в Кремле не комментировали события. Упоминание о нем не вошло в итоговый выпуск новостей на Первом канале.

Дело Фургала не особо комментировали у Путина. Его пресс-секретарь заявил стандартное для таких случаях - следим за следствием и суд разберется. И отдельно обратился к Жириновскому: попросил его представить доказательства, кому Фургал возил в Москву деньги коробками, так это "очень серьезное обвинение".

По российским законам, выбирает губернатора народ региона. А отправить в отставку может и президент - "в связи с утратой доверия". Владимир Путин нередко пользуется этим правом, но Фургала он пока не снял.

Далее до выборов Кремль назначает и.о. губернатора. В России ближайший общий день голосования 13 сентября. Но глава ЦИК уже отметила, что провести выборы в Хабаровском крае уже невозможно (надо оформлять это загодя). В связи с этим предположительная дата выборов там - 19 сентября 2021, в один день с выборами в Госдуму. До этих пор, вероятно, дальневосточным краем будет руководить врио, которого пришлет Кремль, если, конечно, акции протеста не продолжатся и не заставят российские власти поменять свои планы.

Как повлияют акции протеста на ситуацию в России?

Российская оппозиция уже видит в событиях в Хабаровске предвестник больших потрясений в целом в стране.

Активно выражает им свою поддержку Алексей Навальный.

"Пока Москва спала, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах Хабаровского края прошли, наверное, самые массовые стихийные акции за всю современную историю Дальнего Востока, - написал Навальный на своей странице в соцсетях. - Были знаменитые митинги во Владивостоке в 2008-2009, но сейчас, кажется больше. В Хабаровске по разным оценкам от 10 до 40 тысяч. Это как если бы в Москве на несанкционированный митинг вышел миллион человек.

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Ситуация совершенно уникальная. Народ вышел за арестованного губернатора. Требования людей совершенно простые, правильные и понятные: мы его выбрали. Если он в чем-то виноват, то предъявите нам доказательства и пусть его здесь и судят.

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Все же понимают, что происходит: в Хабаровском крае рейтинг Путина идёт вниз, "общероссийское голосование" провалилось, "Единая Россия" последние выборы проиграла. А сам губернатор Фургал выиграл выборы у Путинского кандидата.

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Вот его теперь - в отместку - и сажают. Обвинили в убийствах и участии в ОПГ 15 лет назад. Да только вот вопрос: а чего же молчали тогда 15 лет? Как Фургал был 11 лет депутатом Госдумы?

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Почему преследовать его начали только тогда, когда он победил Путина в крае? Почему его экстренно вывезли в Москву? Почему не предъявлено никаких доказательств виновности?

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И знаете, какой слоган был сегодня самый популярный, из тех, что звучали над дальневосточными городами? Путин - вор. Путин - сам ОПГ.

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Полиция не вмешивалась - понимала, что с такой людской массой лучше не спорить.

Горжусь своими согражданами, которые сегодня вышли на улицу, требуя честных выборов, справедливого суда и своего права самим выбирать власть".

Насколько действительно сильны протестные настроения?

Стоит сказать, что экономика России, также как и других стран, сильно пострадала от эпидемии коронавируса и карантина, которые наложились, к тому же, еще и на падение цен на нефть.

В отличие от Украины в России государство запустило довольно масштабные программы поддержки населения и бизнеса. Однако деньги достались не всем. В наиболее тяжелом положении оказался малый и средний бизнес, завязанный на сферу услуг.

Выросла безработица, сократились реальные доходы населения.

Поэтому недовольство социально-экономической ситуацией в стране растет. К тому же у части населения (особенно среди молодежи) есть недовольство продлением полномочий Путина после изменений в Конституцию. В этой среде сильно желание перемен.

Проблема накладывается и на региональные особенности. Особенно на Дальнем Востоке, где центральную власть уже давно не любят и наезды на губернаторов воспринимаются по принципу "наших бьют".

При этом в общефедеральном масштабе протестные настроения пока не превалируют.

Главным образом в виду отсутствия альтернативного Путину популярного лидера, а также из-за опасений хаоса в случае начала политических потрясений. На фоне событий в Украине, а в последнее время и в США, желания выходить на улицы и протестовать у многих россиян нет. На этом делают упор и государственные СМИ, показывая Россию, как островок стабильности в бушующем мире.

В тоже время, даже среди сторонников Путина распространено мнение, что перемены во внутренней политике необходимы.

"В Хабаровском крае политический взрыв. Почему? - задается вопросом на своей странице в ФБ лояльный Кремлю политолог Сергей Марков. - Это протест против отсутствия крупных государственных проектов развития региона. Дальневосточники крайне не удовлетворены отсутствием развития Дальнего Востока. Региону нужны крупные государственные проекты, а не болтовня про невидимую руку рынка.

Это протест против резкого отставания Дальнего Востока России от соседнего Китая и других азиатских стран. Соседние регионы Китая резко идут в рост, а экономический блок российского правительства молится на банки и Запад и проваливает развитие региона. Люди бунтуют против отсутствия экономического роста.

Это протест против сокращения социальных программ правительства.

Это протест против дискриминации этнических русских в России. Коренным народам Дальнего Востока сохранили старую пенсионную систему, а русским добавили 5 лет до выхода на пенсию. Кому это понравится?

Это протест против ультрабюрократизации экономики. Сравнивают с соседними азиатскими странами, - там очень легко открыть малый бизнес для выживания семьи. В России для этого надо быть героем.

Это протест против криминализации экономики Дальнего Востока. Здесь произошло сращивание криминала, власти и бизнеса. Москва почти ничего не делает для очищения ситуации, а наказывает время от времени не самых виновных, а самых не связанных с властями. Вот и Фургала, считают люди, наказывают потому, что у него "лапа не такая мохнатая".

Вывод: это не протест против Путина, а протест против тех прозападных технократов, которые плохо рулят экономикой и политикой. А власть должна воспользоваться протестом на Дальнем Востоке для резкого изменения политики в сторону быстрого экономического роста. Это главное требование всех".