В Киеве на Березняках ремонтники локализовали прорыв трубы, из-за которого на ул. Серафимовича образовался настоящий фонтан.

Об этом в субботу, 11 июля, информирует пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

По данным предприятия, сегодня в 13:32 по адресу ул. Серафимовича, 7/2, во время гидравлических испытаний было обнаружено повреждение тепловой сети с утечкой воды наружу. Представители службы добавили, что теплосеть, на которой произошла авария, была построена еще в 1970 году.

"Повреждение локализовано, специалисты Киевтеплоэнерго готовится начать восстановительные работы", - заявили в службе.

Ранее мы публиковали фотографии аварии на трубопроводе в столичном районе Березняки.

Напомним, что недавно на мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу из-за чего в Днепр лился большой поток воды. Коммунальщики долгое время не приезжали на место аварии.