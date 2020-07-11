В итальянской Венеции впервые испытали систему мобильных шлюзов, которая поможет предотвратить частые наводнения.

Об этом сообщает ВВС.

Так, в механизме задействовано 78 мобильных шлюзов, общая система плотин раскинулась на полтора километра. В ходе тестового запуска рабочие подняли барьеры в Лидо, в Маламокко и Кьодже.

Система под названием Mose сжимает воздух в случае прилива, что поднимает шлюзовые ворота, которые блокируют потенциальное наводнение.

Испытание продлилось 90 минут. Выяснилось, что на полный запуск системы нужно около получаса. Куратор проекта Элизабетта Шпиц заявила, что финальные испытания продлятся еще около 18 месяцев.

В свою очередь, критики настаивают на том, что система устарела минимум на 10 лет, так как проект был разработан еще в 1980 году, а строительство началось лишь в 2003. В ходе постройки оказалось, что в коррупционной схеме были замешаны почти все сотрудники, потому многих пришлось посадить, а также выделить дополнительные средства на окончание проекта.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что механизм был "мощным проектом, который занял годы", подразумевая длительное строительство.

В Венеции протестировали механизм от наводнений. Видео: YouTube / ВВС

Напомним, власти Венеции объявили наивысший уровень опасности из-за нового возможного повышения уровня воды. Ожидается, что уровень воды достигнет 1,6 метра над уровнем моря. Накануне в результате прилива вода поднялась на метр над уровнем моря однако в целях безопасности, новый прогноз остался без изменений.

Как сообщала "Страна", в Венеции уровень воды поднялся на 144 см выше нормы. В результате затопило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены ходить по помостам. В итоге наводнение оказалось менее серьезным, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см.