Британский разведчик Кристофер Стил, который стал автором доклада о связях президента США Дональда Трампа с Россией, должен сидеть в тюрьме.

Об этом в субботу, 11 июля, написал сам Трамп в своем Twitter.

"Этот человек должен быть экстрадирован, предан суду и брошен в тюрьму. Больной лжец, которому заплатили лживая Хиллари (Клинтон, соперница Трампа на президентских выборах в США в 2016 году - Ред.) и демократы!" - заявил президент США.

Напомним, в начале 2017 года американские СМИ опубликовали документ, который якобы содержит информацию о возможном компромате "российских агентов" на избранного президента США Дональда Трампа. Автором этого доклада был экс-разведчик из Великобритании Кристофер Стил. Позже стало известно, что он уехал из своего дома из-за опасений за свою жизнь.

Ранее мы публиковали свой анализ скандального документа.