Основатель Microsoft Билл Гейтс убежден, что человечество сможет справиться с пандемией коронавируса.

Об этом он заявил в ходе виртуальной международной конференции, посвященной борьбе с COVID-19 и со СПИДом.

"Я сохраняю оптимизм. Мы победим COVID-19 и продолжим добиваться успехов в борьбе со СПИДом и другими кризисами в области здравоохранения. Если мы просто дадим вакцину и лекарства тем, кто предложит за них большую сумму, вместо тех, кому они нужны, то пандемия будет более длительной и смертоносной", - заявил он.

По словам Гейтса, сейчас врачи и ученые всего мира пытаются разработать наиболее эффективную вакцину от коронавируса и добиваются большого прогресса. Также он настоял на том, что препаратом нужно будет обеспечить, в первую очередь, тех, кому он нужнее, а не тех, кто больше заплатит.

Напомним, США скупили практически все мировые запасы - около 90% - на три месяца препарата ремдесивир, доказавшего свою эффективность против Covid-19. Другим странам не осталось практически ничего.

Как сообщала "Страна", Европейская комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарства "Ремдесивир", сделав его первым разрешенным препаратом ЕС для лечения пациентов с Covid-19.