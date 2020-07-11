Патрульная полиция начала патрулирование лесопарковых зон Киева в поиске нарушителей карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram.

"Недавно начался сезон конного патрулирования парковых и лесопарковых зон столицы. В связи с карантином нынешний сезон патрулирования начался несколько позже обычного. С момента ослабления карантинных мероприятий все больше людей стали посещать места отдыха, поэтому было принято решение усилить там патрулирование с помощью конного подразделения", - указано в сообщении.

Сотрудники столичной кавалерии в режиме патрулирования обследуют территорию парков и обеспечивают на ней публичный порядок и безопасность, а также реагируют на вызовы граждан.

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