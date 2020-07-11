Турция не будет учитывать мнения других стран в вопросе возвращения собору Святой Софии статуса мечети.

Об этом в субботу, 11 июля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Анадолу".

"Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - заявил глава государства.

По его словам, те лидеры стран, которые критикуют Турцию за пользование своим суверенным правом, "не могут бороться с исламофобией на своей территории".

Напомним, в марте прошлого года Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии статуса музея и переделать его в мечеть. Тогда он пояснял, что такой шаг будет ответом Израилю и США на их ближневосточную политику. В среду, 1 июля, госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не превращать константинопольский собор Святой Софии в мечеть.

3 июля Государственный совет Турции, который считается высшим административным судом страны, провел заседание о статусе собора Святой Софии. Уже 10 июля судебный орган отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Святой Софии. Таким образом зданию вернули статус мечети.

Сегодня в Русской православной церкви заявили, что изменение статуса собора это "пощечина всему мировому христианству".