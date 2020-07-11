Танкер "Delfi", который затонул у берега одесского пляжа "Дельфин" в ноябре прошлого года, будет поднят на сушу до 20 июля.

Об этом в субботу, 11 июля, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского.

"Владислав Криклий доложил, что контролирует ход работ по подъему танкера "Делфи" в Одессе, при условии ясной погоды и отсутствия волн работы будут завершены до 20 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 года к одесскому пляжу "Дельфин" прибило штормом малый танкер "Delfi" с тремя украинцами на борту. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез. Экипаж пришлось эвакуировать в сложных условиях - все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Вблизи затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.

Несмотря на загрязнение, власти города разрешали одеситам купаться неподалеку от судна. Туристы воспользовались возможностью и во всю фотографировались на фоне танкера.