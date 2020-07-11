На этих выходных украинцы массово ринулись на море, из-за чего на трассе "Харьков-Симферополь" образовалась длинная пробка. Также движению транспорта мешают ремонтные работы на участке дороги.

Об этом в субботу, 11 июля, информирует издание "Информатор".

Сообщается, что затор образовался по направлению в сторону Кириловки, его приблизительная длина составляет около 5 километров.

Судя по данным сервиса Google Карты, пробки образовались также на въездах в Одессу и прилегающие населенные пункты на побережье Черного моря. Аналогичные трудности наблюдаются и при въезде в Бердянск.

Видео: YouTube/ Информатор

Ранее мы публиковали фотографии длинной пробки из машин, которые выезжали из Одессы после длинных выходных в честь Дня Конституции.

Также "Страна" сообщала о том, что движение на трассе Одесса - Киев было затруднено из-за ремонта Южного моста.