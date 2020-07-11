Под Николаевом после наезда грузовика погиб сотрудник отделения прокуратуры области. Вероятный виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако полицейским удалось его задержать.

Об этом в субботу, 11 июля, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что авария, жертвой которой стал 48-летний прокурор Андрей Крупко, произошла сегодня около 09:20 неподалеку от Николаева.

"По предварительным данным, работник прокуратуры остановился на обочине поменять шину своего автомобиля. В это время на него совершил наезд грузовой автомобиль, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы", - заявили представители ведомства.

В свою очередь полиция региона объявила операцию "Перехват", в ходе которой личность водителя грузовика была установлена. Подозреваемый в совершении смертельного ДТП задержан возле Одессы.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюремного заключения.

"Прокурор Андрей Крупко более 20 лет проработал в органах прокуратуры Николаевской области, занимая различные должности. Коллектив органов и Офиса Генерального прокурора выражает искренние соболезнования семье и близким нашего коллеги. Вечная память!" - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, недавно на окружной дороге Вышгорода Киевской области, неподалеку от села Новые Петровцы, произошло смертельное ДТП. Там лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Mercedes и Hyundai.

Ранее мы писали, что под Харьковом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль "ВАЗ" не уступил дорогу Audi, из-за чего легковушки столкнулись и погибли двое людей.