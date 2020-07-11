Пользователи соцсетей обсуждают ответ пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель на слухи о ее беременности от гаранта. Напомним, Мендель эти слухи опровергла.

Но то, в какой форме она это сделала (выступив в довольно откровенном наряде), а также сам факт публичного опровержения откровенного фейка и вброса, вызвало удивление у многих наблюдателей.

Мендель комментирует слухи о беременности от Зеленского

Политолог Михаил Чаплыга сравнил Мендель с бывшим заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной.

"Мендель решила овладеть электоратом Клитиной... И поскольку супруги Зеленского уже давно не видать, решила заполнить сей вакуум женского тепла в ленте ФБ", - написал Михаил Чаплыга.

В свою очередь, нардеп Илья Кива заявил, что опускаться до уровня интригантов, которые придумывают небылицы - это демонстрация слабости нынешней власти.

"Да, Владимир Александрович, с такой "командой" Вы точно хуе..о закончите и очень уже скоро. Зачем Вы выпустили эту "колхозницу" которая жеманясь, несёт какую-то чушь? Зачем комментируете шлак и грязь опускаясь до их уровня. Я понимал что вы слабые, но не думал что настолько... Отвечать нужно, но пропорционально и хладнокровно, а точно не оправдываться!", - добавил Кива.

Бывший министр энергетики Игорь Шевченко так же высмеял подачу опровержения факта беременности Мендель от Зеленского.

"Некомпетентный пресс-секретарь - это когда реакция на фейк значительно хуже, чем сам фейк", - написал он.

Тем временем замглавреда "Страны" Светлана Крюкова дала совет как было бы правильно поступить в этой ситуации.

"Посмотрела видео Мендель, где она опровергает беременность от Зеленского. И вроде как радуется этому вбросу больше порохоботов. Скажу коротко. О пиаре. Нет лучшего опровержения по этой теме для женщины, чем скромность, тишина, диета и стройная талия", - написала она.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с обращением, в котором впервые высказалась о слухах, что она беременна от Владимира Зеленского. Одета она была не по-деловому, а в сарафане с открытыми плечами. Слухи она назвала фейком.

"Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда идется про информацию", — сказала Мендель.

Ранее "Страна" сообщала, что в соцсети расползаются слухи о любовной связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель. Первым их запустил создатель движения в поддержку Порошенко "25%" известный порохобот Роман Реведжук.