На западе Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия произошло столкновение двух планеров. В результате крушения летательных аппаратов погибли два пилота.

Об этом в субботу, 11 июля, информирует издание Bild со ссылкой на полицию района Рекклингхаузен.

По данным журналистов, происшествие случилось в сельской, лесистой местности около 13:45 по местному времени недалеко от озера Зильберзее.

Точная причина столкновения пока неизвестна. На месте аварии работают спасатели.

Напомним, что недавно в Одессе упал и разбился легкомоторный самолет. В результате происшествия погибли оба пилота.

Ранее мы писали, что 5 июля в штате Кинтана-Роо, на востоке Мексики, реактивный самолет Hawker XB-RCM рухнул прямо на шоссе. После падения лайнер загорелся, а пилот скрылся с места ЧП. Предположительно, самолет летел из Южной Америки и вез около тонны кокаина.