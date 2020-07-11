Министерство инфраструктуры начинает процесс установки систем для ПЦР-тестирования в аэропортах Киева и Львова.

Об этом шла речь на совещании президента Владимира Зеленского с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов, как передает пресс-служба Офиса президента.

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и, в случае отрицательного результата, не проходили самоизоляцию", - указано в сообщении.

Криклий сообщил, что провел совещание с Министерством цифровой трансформации о возможности привязать результаты теста к приложению "Дий вдома", что может позволить сократить длительность изоляции здоровых пассажиров, прибывающих в Украину.

Напомним, в Минздраве рассказали, как выйти из самоизоляции лицам, которые пересекли государственную границу и сдали образцы для теста на коронавирус.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, сколько украинцев продолжает болеть коронавирусом в разных регионах страны. За последние сутки заразилось еще 819 человек.