Президент США Дональд Трамп считает, что его соратник и бывший советник Роджер Стоун, который был осужден за ложные показания Конгрессу, стал жертвой "охоты на ведьм".

Об этом в субботу, 11 июля, глава американского государства написал в своем Twitter.

"Роджер Стоун стал жертвой незаконной охоты на ведьм, которая никогда не должна была произойти. С другой стороны, есть другие преступники, в том числе Байден (Джо, бывший вице-президент США - Ред.) и Обама (Барак, бывший президент США - Ред.), которые шпионили за моей (президентской) кампанией - и попались! (но не были приговорены к сроку - Ред.)" - сообщил Трамп.

Стоит отметить, что во вторник Стоун должен был явиться в федеральную тюрьму в Джесупе, штат Джорджия, чтобы начать отбывать наказание. До этого Трамп заявил, что смягчил приговор своему соратнику. Однако на сколько по времени был сокращен приговор, пока неизвестно.

Напомним, в феврале этого года суд в Вашингтоне приговорил политтехнолога и советника Дональда Трампа в период президентской кампании 2016 года Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы. Его признали виновным в даче ложных показаний, попытке помешать расследованию Конгресса США и запугивании свидетеля.

Ранее мы писали, что Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января 2019 года. Его обвинили в стремлении получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Правда, тогда же суд освободил его из-под стражи под залог в четверть миллиона долларов.