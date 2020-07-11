Большинство членов экипажа на судне "София" заразились коронавирусом нового типа.

Об этом в субботу, 11 июля, информирует Офис президента по итогам совещания, которое провел Владимир Зеленский с представителями Кабмина и правоохранительных ведомств

"Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. По словам главы Минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по данным на утро субботы, 11 июля, уже 52 843 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки было выявлено 800 новых случаев инфекции.

Ранее мы писали, что вспышка коронавируса была зарегистрирована на заводе по производству крабовых палочек в Одессе. Инфекция подтвердилась у 36 работников предприятия.