Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что в России необходимо запретить суррогатное материнство.

Слова священнослужителя приводит "Интерфакс".

"Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство", — сказал он.

Так митрополит прокомментировал новость о том, что в одной из московских квартир были обнаружены пять младенцев, которые не могли направиться к своим биологическим родителям из-за карантина.

Подобные ситуации, как считает митрополит Иларион, будут происходить до тех пор, пока суррогатное материнство не будет запрещено на уровне закона.

"То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобному рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения Церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна", — рассказал он.

Напомним, уже 40 семей забрали рожденных суррогатными матерями младенцев, застрявших в середине мая из-за карантина в киевском отеле "Венеция". Большинство родителей из Европы.

Ранее "Страна" подробно освещала историю с застрявшими в "Венеции" детьми.