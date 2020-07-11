Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы США выходили из состава НАТО и рассказал об атаке против российской "фабрики троллей".

Об этом глава США рассказал в интервью The Washington Post.

"Нет, я не хочу выходить. Но я хочу, чтобы они (союзники НАТО – Ред.) платили свою справедливую долю", - сказал Трамп.

По словам президента США, ему удалось убедить руководство стран-членов Североатлантического альянса увеличить свой взнос в НАТО.

"Я собрал 140 миллиардов долларов у стран НАТО, доведя общую сумму до 400 миллиардов (в течение трех лет), и какова цель НАТО? Россия", - заявил Трамп.

Он также впервые рассказал о том, что в 2018 году Штаты провели кибератаку против компании "Агентство интернет-исследований", которая была замечена за созданием так называемой "фабрики троллей". Так, на вопрос о том, начал ли Трамп атаку, он ответил: "Верно".

Глава американского государства сказал, что бывший президент Барак Обама "знал до выборов, что Россия играет с этим. Или ему сказали. Так ли это или нет, кто знает? И он ничего не сказал. И причина, по которой он ничего не сказал, состояла в том, что он не хотел трогать это, потому что он думал, что Хиллари Клинтон побеждает".

Трамп заявил, что решение о кибератаке было принято на основании полученных разведкой США данных о вмешательстве российских хакеров в выборы.

"Посмотрите, мы остановили это", - сказал президент США.

Как сообщали ранее журналисты The Washington Post, командование США в ноябре 2018 года провело кибератаку против "фабрики троллей". В результате атаки офис компании оказался полностью отключен от интернета. "Федеральное агентство новостей", которое связывают с "фабрикой троллей" и российским бизнесменом Евгением Пригожиным, подтвердило факт кибератаки.

Напомним, недавно в США вышли в свет мемуары бывшего советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома". В них политик привел слова Дональда Трампа о том, что военную помощью Украине должен оплачивать НАТО.

Как мы сообщали прошлой осенью, Трамп заявил в ООН, что заблокирует финансовую помощь Украине, если Европа не выделит больше денег для Киева.